Футбольная сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче

Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в пятницу, 24 марта, в Краснодаре и завершилась поражением россиян со счетом 0:2. Ивуарийцы забили первый мяч на 30-й минуте, отличился Жонатан Коджиа. На 70-й минуте точный удар по воротам Игоря Акинфеева нанес Уилфрид Заха.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Следующим соперником национальной команды станут бельгийцы. Встреча состоится 28 марта.

23 марта стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил голкипера ЦСКА Акинфеева новым капитаном команды. С лета 2014 года капитаном был его одноклубник Василий Березуцкий, заявивший о приостановлении выступлений за сборную 10 марта.