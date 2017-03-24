Болельщики устроили обструкцию проигравшей Кот-д'Ивуару сборной России

Болельщики на стадионе в Краснодаре устроили обструкцию футболистам сборной России, проигравшим команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Видео появилось в Twitter-аккаунте корреспондента «Спорт-Экспресса» Филиппа Папенкова.

Когда футболисты подошли к трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку, фанаты освистали игроков и скандировали в их адрес слово «Позор».

Ранее 24 марта сборная России уступила ивуарийцам со счетом 0:2. В следующем матче, запланированном на 28 марта, команда Станислава Черчесова встретится с бельгийцами.