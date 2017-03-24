Черчесов прокомментировал поражение от Кот-д'Ивуара

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча национальной команды с Кот-д'Ивуаром. Его слова в пятницу, 24 марта, приводит ТАСС.

«Я небольшой любитель обсуждать, что-то нам удалось, что-то — нет. Надо это проанализировать спокойно. После игры в раздевалке ничего стараюсь не говорить. Ответственность несет главный тренер, если вы это хотите услышать», — заявил Черчесов.

Он отметил, что весь первый тайм ивуарийцы играли на контратаках. «Они контролировали все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но сделать этого нам не удалось», — подытожил Черчесов.

Ранее 24 марта россияне проиграли команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Следующая встреча сборной пройдет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, соперником команды Черчесова станут бельгийцы.