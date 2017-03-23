Африканских студентов в Краснодаре бесплатно пустят на матч сборной России

Африканские студенты из Краснодара смогут бесплатно посетить товарищеский матч между сборными России и Кот-д’Ивуара. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Билеты будут предоставлены бесплатно студентам с африканского континента, которые проходят обучение в краснодарских вузах. Так что без поддержки наши гости не останутся», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в Краснодаре в пятницу, 24 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени. По состоянию на утро 23 марта было реализовано 24 тысячи билетов. Стадион «Краснодар», где состоится матч, вмещает около 33 тысяч болельщиков.

Во вторник, 28 марта, команда Станислава Черчесова проведет в Сочи контрольную встречу против сборной Бельгии. Этот матч станет первым футбольным поединком на стадионе «Фишт». Перед началом игры состоится церемония открытия арены.