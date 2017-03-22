Футболисты сборной России стали дикторами в поездах «Аэроэкспресса»

Трое футболистов сборной России попробовали себя в роли дикторов в московских поездах компании «Аэроэкспресс». Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

В мероприятии приняли участие голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник столичного Спартака Денис Глушаков и форвард «Краснодара» Федор Смолов. Когда конкретно пассажиры, добирающиеся до аэропортов, услышат голоса футболистов — не сообщается. Акция была посвящена Кубку Конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

«Аэроэкспресс» перевозит пассажиров между московскими вокзалами и столичными аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Время в пути составляет 35-40 минут. За 2016 год услугами оператора воспользовались 11,6 миллиона человек.