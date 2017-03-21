Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи национальной команды с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игоря Владимирова.

Игрок пропустит встречи из-за травмы колена.

«Вчера он улетел на обследование, а сегодня стало ясно, что он не сможет помочь сборной в ближайших двух матчах», — рассказал Владимиров.

20 марта Дзюба покинул расположение сборной России. Сообщалось, что форвард получил повреждение, из-за которого не сумел принять участия в тренировке команды на сборах в Краснодаре.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре 24 марта и со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.