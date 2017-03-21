Дзюба выступил за привлечение иностранных судей к работе на матчах РФПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба выступил за привлечение иностранных судей к работе на матчах в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом футболист заявил Федеральному агентству новостей.

«Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все. После "Амкара" уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал "Спартак"», — заявил он.

12 марта Дзюба высказал свое недовольство работой судьи Евгения Турбина в матче 19-го тура между пермским «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), который прошел в Перми. Форвард назвал арбитра «героем матча». Также он добавил, что Турбин не засчитал правильно забитый гол «Зенита» в исполнении полузащитника Хави Гарсии на седьмой минуте матча.

К работе на матчах 20-го тура Турбин не привлекался.