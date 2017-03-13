Вызвавший недовольство игроков «Зенита» судья пропустит 20-й тур РФПЛ

Футбольный судья Евгений Турбин не будет обслуживать матчи 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На встрече лидирующего в чемпионате «Спартака» с «Локомотивом» будет работать Михаил Вилков. Идущий на второй строчке ЦСКА и грозненский «Терек» рассудит арбитр Сергей Иванов. На матч санкт-петербургского «Зенита», занимающего третью строчку в турнирной таблице, и тульского «Арсенала» назначен Алексей Еськов.

Судейство Турбина в матче 19-го тура между пермским «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), который пришел в Перми 12 марта, вызвало недовольство игроков гостей. В частности, нападающий Артем Дзюба назвал арбитра «героем матча». Форвард добавил, что на седьмой минуте матча Турбин не засчитал правильно забитый гол «Зенита». По его мнению, если бы мяч засчитали, игра сложилась бы по-другому.