Дзюба назвал беспределом судейство в матче с «Амкаром»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал работу главного арбитра Евгения Турбина, обслуживавшего матч сине-бело-голубых с пермским «Амкаром». Слова форварда приводит сайт клуба.

«Герой матча — судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор, и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел», — заявил Дзюба.

Нападающий добавил, что на седьмой минуте матча судья не засчитал правильно забитый гол «Зенита». По его мнению, если бы мяч засчитали, игра сложилась бы по-другому.

Ранее 12 марта сине-бело-голубые уступили пермякам в гостях с минимальным счетом — 0:1. Единственный мяч на 33-й минуте забил защитник «Амкара» Роланд Гиголаев.

После 19 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» с 36 очками занимает третье место в таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Спартака» на пять очков, у красно-белых игра в запасе.