Петербургский «Зенит» проиграл «Амкару» в 19-м туре российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте отличился полузащитник Роланд Гиголаев.

В первом тайме арбитр не засчитал гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы, так как за секунду до этого вратарь неправильно ввел мяч в игру. На 7-й минуте матча мяч после навеса Хави Гарсии («Зенит») пересек линию ворот «Амкара», но рефери также не зафиксировал взятие ворот.

Таким образом, в активе «Зенита» осталось 36 очков, на пять меньше, чем у лидирующего «Спартака». «Амкар» с 30 баллами поднялся на пятое место в РФПЛ. Свой матч 19-го тура красно-белые проведут вечером 12 марта на своем поле с махачкалинским «Анжи». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.