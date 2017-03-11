ЦСКА одержал первую победу при Гончаренко

Московский ЦСКА разгромил «Томь» в 19-м туре российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на «Арене ЦСКА» в Москве и завершилась со счетом 4:0. Счет был открыт уже на первой минуте после точного удара хавбека Витиньо. На 19-й минуте Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев. За минуту до перерыва Алексей Ионов довел счет до крупного. Он же оформил дубль на 61-й минуте, установив окончательный результат.

Таким образом, армейцы одержали первую победу при новом главном тренере Викторе Гончаренко, который возглавил команду прошедшей зимой. Белорус сменил Леонида Слуцкого, тренировавшего ЦСКА с 2009 года.

В таблице РФПЛ ЦСКА догнал идущий вторым «Зенит» и теперь на 5 очков отстает от лидирующего «Спартака». Красно-белые 12 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Анжи».