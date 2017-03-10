Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше» и вернуться в сборную

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно. Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», — заявил Газзаев, отметив, что нужно уважать решение футболиста.

«Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он ещё передумает», — подчеркнул эксперт.

О решении Березуцкого стало известно 10 марта. Он решил приостановить выступления в сборной России и сосредоточиться на выступлениях в ЦСКА. Как отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Березуцкий согласовал свое решение с ним.