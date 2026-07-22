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19:34, 22 июля 2026 (обновлено: 19:46, 22 июля 2026)Россия

Глава округа в приграничном регионе России покинет пост

Глава Шебекинского округа в Белгородской области Гриднев покинет пост
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Андрей Гриднев»

Глава Шебекинского округа в Белгородской области Андрей Гриднев покинет пост. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — прим. «Ленты.ру») становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку. К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений», — написал он.

По словам политика, нового руководителя округа будут определять с депутатами Совета. Каких-либо других подробностей об увольнении чиновника он не привел.

Ранее стало известно, что в Челябинской области за один день ушли в отставку два мэра. Первым пост покинул 70-летний глава Брединского округа Николай Плохих. Затем заявление на увольнение подала глава Копейска Светлана Логанова.

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