Глава округа в приграничном регионе России покинет пост

Глава Шебекинского округа в Белгородской области Гриднев покинет пост

Глава Шебекинского округа в Белгородской области Андрей Гриднев покинет пост. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — прим. «Ленты.ру») становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку. К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений», — написал он.

По словам политика, нового руководителя округа будут определять с депутатами Совета. Каких-либо других подробностей об увольнении чиновника он не привел.

Ранее стало известно, что в Челябинской области за один день ушли в отставку два мэра. Первым пост покинул 70-летний глава Брединского округа Николай Плохих. Затем заявление на увольнение подала глава Копейска Светлана Логанова.