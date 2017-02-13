Газзаев назвал систему по борьбе с допингом в России лучшей в мире

Зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы России Валерий Газзаев высоко оценил систему по борьбе с допингом, существующую в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема допинга — общемировая, и с ней надо бороться. Самая совершенная система по борьбе с допингом — у нас в стране. На уровне Госдумы мы ввели уголовную ответственность за допинг. Мы должны сражаться, вносить свои инициативы, это очень важно. Наша страна делает все возможное, чтобы спорт был чистым», — заявил Газзаев.

Материалы по теме Поставить на нейтраль Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом

Также заслуженный тренер России посетовал, что спорт в последнее время стал инструментом политического давления.

Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был подписан президентом России Владимиром Путиным 22 ноября прошлого года. Максимальный срок наказания составляет три года лишения свободы.

В настоящий момент из-за «систематического применения допинга спортсменами» на неопределенный срок дисквалифицирована Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего россияне не могут выступать на международных соревнованиях. Аналогичные санкции наложены на Паралимпийский комитет России (ПКР).