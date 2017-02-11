Фуркад объяснил причину своих высказываний о пойманных на допинге биатлонистах

Французский биатлонист Мартен Фрукад объяснил, почему в резкой форме высказывается против спортсменов, когда-либо принимавших запрещенные препараты. Слова француза приводит L'Equipe.

«Я знаю, что иногда мои слова могут вызвать негативную реакцию у людей, но я не могу молчать, я так устроен. Если меня что-то тревожит, то мне необходимо высказаться», — рассказал Фуркад, отметив, что не станет отрекаться от своих слов.

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«Я хочу убедиться, что мой любимый вид спорта чист. Я не буду отрекаться от своего мнения. Однако в ближайшие дни полностью сосредоточусь на чемпионате мира и постараюсь не обращать внимания на все остальное», — подчеркнул спортсмен.

В спринтерской гонке, прошедшей в субботу, 11 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, Фуркад завоевал бронзовую медаль. Россиянин Антон Шипулин показал 21-й результат. После окончания соревнований спортсмены совершили примирительное рукопожатие.

10 февраля Фуркад покинул церемонию награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене из-за того, что россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать ему руку. Во время гонки Логинов упал после контакта с французом, и, по мнению отечественных спортсменов, Фуркад специально подрезал своего соперника.

Пользователи сети раскритиковали французского биатлониста за его комментарий под записью Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием. Фуркад написал, что главное достижение россиянина — дисквалификация за допинг. Позже он удалил свой комментарий.