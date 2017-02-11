Фуркад пожал руку Шипулину и пожелал выпить с россиянами водки

Россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад совершили примирительное рукопожатие после окончания спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мы на протяжении двух дней общались, поняли позиции друг друга. Не пришли к определенному компромиссу, но пришли к тому, что мы приехали сюда, чтобы соревноваться и стараться показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить нормальные отношения», — заявил россиянин.

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Фуркад в беседе с ТАСС подтвердил, что спортсмены поняли друг друга, а также ответил на предложение главного тренера сборной России вместе выпить чаю.

«На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», — отметил Фуркад.

В спринтерской гонке, прошедшей в субботу, 11 февраля, Фуркад завоевал бронзовую медаль. Шипулин показал 21-й результат.

10 февраля Фуркад покинул церемонию награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене из-за того, что россияне Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать ему руку. Во время гонки Логинов упал после контакта с французом. По мнению отечественных спортсменов, Фуркад специально подрезал соперника.