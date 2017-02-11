Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону призвала россиян признать ошибки

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Лаура Дальмайер призвала членов сборной России признать свои ошибки, связанные с применением запрещенных препаратов. Слова спортсменки приводит Sport1.de.

«Пришло время полностью очистить биатлон от допинга. Полумеры не приносят необходимого результата. Очень важно, чтобы россияне сами признали свои ошибки», — сказала немка.

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На чемпионате мира, проходящем с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене, немецкая спортсменка завоевала две медали. 8 февраля она в составе национальной сборной победила в смешанной эстафете, а 10 февраля пришла второй в спринтерской гонке.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Еще два россиянина — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, были отстранены от соревнований. 15 января дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов были закрыты за неимением доказательств.