Сборная России завоевала бронзу в первой гонке на ЧМ по биатлону

Сборная России завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За российскую команду бежали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин. Россияне израсходовали четыре дополнительных патрона.

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Первое место заняли немцы (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп), опередившие россиян на 3,2 секунды. Дистанцию в 27 километров победители преодолели за 1 час 9 минут 6,4 секунды, допустив 7 промахов. Вторыми финишировали французы (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад). Они отстали от победителя на 2,2 секунды и допустили 8 промахов при одном штрафном круге.

Чемпионат мира по биатлону стартовал в Хохфильцене 9 февраля смешанной эстафетой. «Лента.ру» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Соревнования продлятся до 19 февраля.