Норвежский биатлонист отказался от поцелуев с невестой из-за боязни заболеть

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен заявил, что два месяца избегал поцелуев с невестой из-за боязни заболеть перед чемпионатом мира 2017 года. Об этом сообщает NRK.

«Мы не целовались с декабря. Я сделал все, чтобы не заболеть. Об этом легко забыть, но это всего лишь на пару месяцев. У меня всегда в кармане под рукой антибактериальное средство. Самое главное для меня — оставаться здоровым», — рассказал спортсмен.

Невеста биатлониста Саманта Скугранд отметила, что сама предложила Свендсену отказаться от поцелуев.

«Я очень редко болею, но понимаю, что приношу с собой домой микробов. Спортсмены очень уязвимы. Эмиль много болел в последние несколько лет, и я не хочу быть причиной новых заболеваний», — рассказала девушка.

Чемпионат мира — 2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.