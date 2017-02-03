Лукашенко рассказал о последствиях для проваливших ЧМ по биатлону белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что ждет белорусских биатлонистов, если они неудачно выступят на чемпионате мира 2017 года. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля. Мероприятие прошло в формате «Большой разговор». Слова Лукашенко приводит «Прессбол».

«Если белорусские биатлонисты выступят неудачно на ЧМ, они у меня получат поддержку... Все получат. В Южной Корее будут бегать. Может, будут проситься в Россию. Но Россия их не возьмет, а Корее нужны перед Олимпиадой биатлонисты, вот пусть там и бегают», — заявил Лукашенко.

В общем зачете Кубка мира нынешнего сезона белорусские биатлонисты расположились следующим образом: Владимир Чепелин — 43-й, Роман Елетнов — 76-й, Сергей Бочарников — 82-й, Максим Воробей — 93-й. Лучшей из биатлонисток является Надежда Скрадено, занимающая 21-ю позицию в рейтинге. Ирина Криво занимает 37-е место, Дарья Домрачева — 56-е, Дарья Юркевич — 48-е, Надежда Писарева — 88-е.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.