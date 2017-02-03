Лукашенко сбился с мысли и пожурил журналистов за невнимательность

Видео: Еўрарадыё відэа / YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на большой пресс-конференции запнулся и упрекнул журналистов в невнимательности. Соответствующий фрагмент доступен на YouTube.

«Сбился с мысли, о чем я хотел вам сказать?» — спросил белорусский лидер. Как уточняет РИА Новости, он отвечал на вопрос, посвященный проблемам предпринимателей.

В зале на мгновение воцарилась тишина. «Вот видите, вы даже меня не слушаете уже, что я говорю», — посетовал Лукашенко.

Эпизод произошел примерно спустя 90 минут после начала мероприятия. Главе государстве в итоге подсказали, о чем шла речь, и он продолжил свою речь.