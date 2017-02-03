Лукашенко раскритиковал Россию за введение пограничной зоны

Россия нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе с Белоруссией, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

«Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (директор ФСБ России Александр Бортников — прим. «Ленты.ру») и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?» — задался вопросом глава государства на встрече с журналистами.

«Это чисто политический выпад, нельзя этого делать. Да мы же свято оберегаем это пространство общее, это бездумные шаги, которые только очерняют наши отношения», — цитирует Лукашенко Rambler News Service.

1 февраля стало известно, что руководство ФСБ приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. В официальных документах такое решение объясняется созданием условий охраны государственной границы. В силу оно вступит 7 февраля.

В свою очередь в Белоруссии 12 февраля начнет действовать указ о предоставлении гражданам 80 стран, включая весь Евросоюз, США, Бразилию и Японию, возможности безвизового въезда на срок до пяти дней. Поскольку до этого российско-белорусская граница существовала лишь формально, третьи лица, которым для поездок в РФ необходимо оформлять визу, получили возможность въехать в Россию, минуя предписанные бюрократические процедуры. В Кремле отмечали, что работа будет построена таким образом, чтобы введенный Минском безвизовый режим не был спроецирован на Россию.

В 1997 году Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.