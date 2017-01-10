В Кремле оценили введенный Белоруссией безвизовый режим

Безвизовый режим для граждан 80 государств, введенный Белоруссией, не изменит ситуации на российской границе. Об этом во вторник, 10 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии. И конечно, существует аспект нашего Союзного государства. Но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание», — сказал Песков, поясняя позицию Кремля по поводу решения Минска.

Говоря о том, было ли это решение согласовано с Москвой, Песков заявил, что никаких сомнений в этом быть не должно, «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства».

По словам представителя Кремля, работа будет построена таким образом, чтобы «исключить проецирование такого безвизового режима на нашу границу».

В то же время Песков оставил без комментариев вопрос о готовности российских властей по примеру Белоруссии открыть краткосрочный въезд на свою территорию для граждан ряда стран, в том числе Евросоюза. «Не готов ответить на этот вопрос», — сказал он.