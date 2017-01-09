Узбекистан передумал отменять визы для иностранных туристов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев перенес отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает информационное агентство «Фергана».

Власти Узбекистана планировали отменить визы для граждан 15 стран, в частности, Австралии, Великобритании, Испании, Южной Кореи, Японии и других государств. Предполагалось, что туристы не должны будут получать разрешение на въезд, если они намерены пробыть в республике не более 30 дней.

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Кроме того, в Узбекистане хотели отменить визы для достигших возраста 55 лет путешественников из Бельгии, КНР (в составе организованных групп), Малайзии, США, Израиля и других стран. Срок их пребывания в среднеазиатском государстве также не должен был превышать 30 дней.

Причина подобных изменений заключается в неготовности Узбекистана к такому шагу, говорится в указе президента республики. Для начала в стране нужно создать соответствующую материально-техническую базу и систему обеспечения безопасности иностранных туристов.

Также на 2021 год переносится внедрение «зеленого коридора» для зарубежных гостей в аэропортах городов Ташкент, Самарканд, Бухара и Ургенч. Эта система предусматривает упрощенную процедуру прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа, транспортного обслуживания.

