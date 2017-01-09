Белоруссия введет безвизовый режим для туристов из США и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме для путешественников из 80 государств. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба главы страны.

Данное нововведение распространяется на 39 стран Европы, включая весь ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Туристы смогут находиться на территории Белоруссии не более пяти суток без оформления разрешения на въезд при пересечении государственной границы в аэропорту Минска.

Материалы по теме Разрешите откланяться Какие страны заставляют своих граждан получать выездные визы

Как пояснили в пресс-службе, упрощение визового режима коснулось, в первую очередь, благоприятных в миграционном плане стран и стратегических партнеров Белоруссии. Кроме того, речь идет о государствах, в одностороннем порядке отменивших визы для белорусов.

Данные меры направлены на активизацию путешествий бизнесменов, туристов и других частных лиц с общегражданскими паспортами. Этот режим не будет распространен на иностранцев с дипломатическими, служебными или иными приравненными к ним паспортами.

Для граждан Вьетнама, Китая, Индии, Гаити и ряда других стран вводятся дополнительные требования. Такие путешественники должны, в частности, иметь действующую многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны.

В пресс-службе также рассказали, что упомянутая мера не касается лиц, прилетающих в аэропорт Минска из России, так как пограничный контроль на таких рейсах не осуществляется. Указ вступит в силу через месяц после его опубликования.

Ранее в понедельник стало известно, что Узбекистан перенес отмену виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года.

