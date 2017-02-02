Лукашенко упрекнули в реверансах Киеву

Введение белорусскими властями пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств не может не вызывать опасений, так как в этом шаге усматриваются дезинтеграционные процессы. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журавлев в четверг, 2 февраля.

Последние события, по мнению парламентария, свидетельствуют о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может отказаться от сотрудничества с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ради «показной незалежности», рассчитанной на западные страны.

Материалы по теме Форточка в Европу Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии

«В последнее время белорусские власти делают странные реверансы в сторону официального Киева, изображают "братскую Украину" чуть ли не эталоном борьбы за государственную независимость. Поэтому не исключено, что, разорвав тесные отношения с РФ, Белоруссия планирует заключить союз с Украиной», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такой подход «ставит под угрозу весь международный процесс минского урегулирования, который и без того дышит на ладан».

Директор ФСБ России Александр Бортников подписал 1 февраля три приказа о введении вдоль всей российско-белорусской границы режима пограничной зоны. Мера объясняется созданием необходимых условий охраны госграницы России.

Минск счел решение Москвы нарушением всех существующих между двумя странами договоренностей в этой сфере.

Указ, подписанный Александром Лукашенко, устанавливает безвизовый въезд в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. Он вступит в силу 12 февраля.