Лукашенко понадеялся на компьютер после введения безвиза для граждан США и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии рисков от введения Минском пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, прибывающих через столичный аэропорт. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен, «в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей».

Лукашенко обратил внимание на информационную кампанию в прессе, возникшую в связи с решением по визам, и сказал, что это не означает отмены пограничного контроля. «Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России — паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек — проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет — компьютер сразу укажет», — пояснил президент. Он заверил, что, вводя безвизовый режим, Минск не нарушил никаких соглашений с другими государствами.

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«Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь», — добавил лидер.

9 января Лукашенко подписал указ, который устанавливает безвизовый въезд в страну на срок не более пяти суток при прибытии через минский аэропорт для граждан 80 государств. Новый порядок распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие. Документ вступит в силу в феврале.

После того как об этом стало известно, появились опасения по поводу, что въехавшие в Минск смогут свободно перебраться в Россию из-за отсутствия пограничного контроля для россиян. В МВД Белоруссии отмечали, что обе страны готовят план мероприятий, среди которых интеграция информационных ресурсов и совместный контроль за пребыванием иностранцев. Кроме того, действует соглашение, по которому лица, объявленные нежелательными в России, не могут въехать в Белоруссию.