Минск раскритиковал решение Москвы о создании пограничной зоны

Минск считает решение Москвы о создании пограничной зоны нарушением всех существующих между двумя странами договоренностей об охране госграницы. Об этом в четверг, 2 февраля, заявила начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина.

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Белоруссией и Россией», — сказала она.

Ваньшина отметила, что новый порядок пересечения госграницы был введен Москвой без предварительного уведомления. «С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», — подчеркнула она.

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1 февраля стало известно, что директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал три приказа о введении вдоль всей российско-белорусской границы режима пограничной зоны. В документах говорится, что на прилегающих к границе территориях Брянской, Смоленской и Псковской областей должны быть оборудованы места, а также определено время прохода людей и въезда транспортных средств в пограничную зону (ее пределы в документах четко оговорены). Кроме того, поручено установить предупреждающие знаки. Такие меры объясняются созданием необходимых условий охраны государственной границы России.

12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США, Бразилия и Япония. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран, которым для посещения РФ нужно оформлять визу, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых бюрократических процедур. В связи с этим пограничники в январе начали проверять документы у всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Москвы из Минска.