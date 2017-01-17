ФСБ начала проверять документы у всех прилетающих из Минска в Москву пассажиров

У авиапассажиров, прибывающих в московские аэропорты из Минска, начали проверять документы. Об этом сообщает белорусский сайт Tut.by.

В пограничной службе ФСБ России представителям портала пояснили, что проверки связаны, в том числе и с недавним указом о пятидневном безвизовом режиме пребывания в Белоруссии для граждан 80 стран.

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Но основная причина таких мер — не допустить пересечения белорусско-российской границы жителями третьих государств, рассказали в ФСБ. В ведомстве напомнили, что россияне и белорусы могут ездить друг к другу без оформления виз, но на граждан других стран это соглашение не распространяется.

Представители ФСБ отметили, что часть иностранцев сумела таким образом незаконно попасть в Россию, поэтому контроль на границе с соседней республикой ужесточили.

Документы у пассажиров будут проверять во всех столичных аэропортах, куда прилетают самолеты из Минска, пояснили в ФСБ. Как часто это будет происходить и на протяжении какого периода, они не уточнили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме для граждан ЕС, США и других стран 9 января. Документ должен вступить в силу в феврале. В МВД республики заверили, что нежелательные иностранцы не попадут в Россию после таких нововведений.

