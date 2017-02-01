Директор ФСБ приказал установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Вдоль российско-белорусской границы будет введен режим пограничной зоны, следует из приказов за подписью директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. До этого подобной зоны на границах российских регионов с Белоруссией не было.

В трех документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации, сказано, что на прилегающих к границе территориях Брянской, Смоленской и Псковской областей должны быть оборудованы места, а также определено время прохода людей и въезда транспортных средств в пограничную зону. Кроме того, поручено установить предупреждающие знаки. Такие меры объясняются созданием необходимых условий охраны государственной границы России.

Контроль за исполнением приказов возложен на пограничную службу ФСБ.