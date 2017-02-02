Эксперт туротрасли оценил появление погранзоны между Россией и Белоруссией

Появление пограничной зоны между Россией и Белоруссией является ответом Москвы на недавнее упрощение визового режима Минском. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 2 февраля, заявил главный редактор белорусского интернет-журнала о путешествиях 34travel.me Антон Кашликов.
Он напомнил, что в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом режиме для туристов из 80 государств, включая США и все страны Евросоюза.
Кашликов отметил, что пока не совсем ясно, как появление такой зоны отразится на пограничном контроле. «В Беларуси к этой новости относятся, мне кажется, вполне спокойно: границы для нас дело привычное, одной больше, одной меньше — делов-то», — сказал журналист.
Он полагает, что такое нововведение пойдет на пользу россиянам. По словам Кашликова, «отсутствие полноценной границы путало некоторых граждан России, которые удивлялись, что у нас нельзя расплачиваться российскими рублями». Журналист добавил, что россияне в любом случае составляют основную массу туристов, приезжающих в республику. Поэтому их вряд ли отпугнет возможное увеличение времени прохождения границы, считает он.
В четверг, 1 февраля, стало известно о грядущем введении режима пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников. Данные меры вступят в силу 7 февраля.
В январе появилась информация о том, что у всех прилетающих из Минска в Москву авиапассажиров начали проверять документы, чтобы не допустить проникновения в Россию граждан третьих стран.