В Кремле ответили на критику Лукашенко по поводу пограничной зоны

Введение пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей соответствует всем международным договорам. Таким образом, как передает корреспондент «Ленты.ру», в пресс-службе президента России прокомментировали заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о нарушениях со стороны Москвы при введении пограничной зоны, сделанное в пятницу, 3 февраля.

«Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это решение «тщательно согласовали на предмет соответствия всем международным договорам».

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Ранее в пятницу Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, установив пограничную зону на границе с Белоруссией. «Один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (директор ФСБ России Александр Бортников — прим. «Ленты.ру») и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?» — сказал президент Белоруссии. Он назвал решение российских властей «политическим выпадом».

В среду, 1 февраля, сообщалось, что руководство ФСБ приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. Это решение объясняется созданием условий охраны государственной границы.

12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США, Бразилия и Япония. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран, которым для посещения РФ нужно оформлять визу, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых бюрократических процедур.