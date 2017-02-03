Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы

Вместо того чтобы создавать в Белоруссии свою авиабазу, России следует передать Минску боевые самолеты. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны это 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Надо воссоздавать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов, я говорю, вы дайте мне 20 самолетов. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.

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Вопрос создания постоянной российской авиабазы в Белоруссии активно обсуждается с начала 2010-х годов. В декабре 2013 года на аэродром в Барановичах было переброшено звено передового базирования — четыре самолета Су-27СМ, которые заступили на боевое дежурство совместно с ВВС Белоруссии. Незадолго до этого появились сообщения о возможном размещении российских самолетов и в районе Лиды.

В конце 2014 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 2015 года на аэродроме под Бобруйском должны быть развернуты 12 истребителей Су-27 и два Су-27УБ, а также четыре вертолета Ми-8. Однако эти планы не были реализованы. В октябре 2015 года Лукашенко заявил, что российской военной базы на территории Белоруссии создавать не планируется.

В октябре 2016 года исследовательская группа Bellingcat сообщила о том, что четыре Су-27СМ, находившиеся на дежурстве в Барановичах, не обнаруживаются на свежих спутниковых снимках с мая 2016-го и, предположительно, возвращены в Россию. Официально о выводе самолетов, если он и имел место, не сообщалось ни властями России, ни Белоруссии.