Россия напомнила Лукашенко о потраченных на Белоруссию миллиардах

Россия оказывала и продолжает оказывать Белоруссии масштабную экономическую помощь. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявили в пресс-службе Кремля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как отмечается в связи с рядом прозвучавших на пресс-конференции заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера наших отношений».

В Кремле напомнили, что с 2011 по 2015 год бюджет России недополучил 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в соседнюю республику. Кроме того, Белоруссии выделили шесть миллиардов долларов кредитов, а также 2,5 миллиарда — в качестве займа по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

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«Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — отметили в пресс-службе.

Ранее 3 февраля Лукашенко, в частности, заявил, что Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за падения стоимости нефти. Справедливой он назвал цену в 83 доллара за тысячу кубометров вместо 107 долларов в 2016 году. Президент также заявил, что Минск может обойтись без российской нефти.

В конце января сообщалось, что сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов.

9 января СМИ писали, что Москва намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор.