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СМИ сообщили о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

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Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников газеты, российское Минэнерго передало новый график поставок белорусской стороне 28 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ», белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Если такой уровень поставок сохранится, вместо предполагавшихся 18 миллионов тонн по итогам года Белоруссия может получить только 16 миллионов. В Минэнерго от комментариев отказались.

По информации газеты, сокращением поставок Москва хочет оказать на Минск давление, чтобы он погасил долг за газ в размере более 400 миллионов долларов.

Задолженность накапливается с января 2016-го, когда Белоруссия потребовала снижения стоимости сырья и в одностороннем порядке решила платить меньше. Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал сначала до 3,5 миллионов тонн, а в октябре-декабре до 3 миллионов, указывает «Коммерсантъ».

Предполагалось, что до конца года стороны договорятся — они были близки к компромиссу, рассказывали источники. В связи с этим поставки нефти в первом квартале должны были вырасти до 4,5 миллионов тонн. Москва соглашалась предоставить Минску субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в бюджет Белоруссии, которая должна была в свою очередь погасить газовый долг. Однако Минск попросил дополнительных уступок, и в итоге страны не пришли к согласию.

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