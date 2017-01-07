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Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никому не позволит унижать свой народ и страну. Об этом в субботу, 7 января, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам главы государства, защита белорусов и всей республики является «главной формулой действий» властей. «Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что никому не может отдать свое государство. «Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам», — сказал политик.

По словам Лукашенко, главная задача властей республики — обеспечить стабильность, мир и покой в стране. «Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется», — предостерег он. Президент в связи с этим напомнил о конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке, приведших к дестабилизации обстановки в ряде государств данных регионов.

«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы», — заверил Лукашенко.

Вместе с тем президент пообещал защищать Белоруссию от нападок со стороны других стран. «У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится)», — напомнил Лукашенко.

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