Лукашенко призвал белорусов держать порох сухим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении заявил, что в 2016 году страну удалось сохранить островком стабильности и спокойствия.

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«Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг!» — подчеркнул глава государства.

В то же время Лукашенко отметил укрепление авторитета Минска в международном сообществе. «Особого признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов», — пояснил белорусский лидер.

Президент также призвал молодежь найти место в родной стране, поскольку от этого, по его словам, зависит будущее процветание Белоруссии. В завершении глава государства пожелал соотечественникам удачи и благополучия.