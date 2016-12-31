Путин рассказал о способе стать волшебником

Президент Владимир Путин в ходе традиционного новогоднего обращения, которое первыми увидели жители Дальнего Востока, рассказал россиянам о том, как стать волшебником. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает РИА Новости.

«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — сказал глава государства, добавив, что в этом весь секрет.

Российский лидер также пожелал жителям страны исполнения желаний, «чистых помыслов и добрых намерений». «Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине — России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!» — сказал Путин.

Запись новогоднего обращения главы государства традиционно передается 31 декабря по радио и телевидению в 23:55 по местному времени каждого часового пояса России.

Ранее в субботу россиян поздравил с наступающим Новым годом премьер-министр Дмитрий Медведев. «Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень теплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» — цитирует ТАСС главу правительства.