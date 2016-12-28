Песков рассказал о занятиях Путина в новогодние праздники

У президента России Владимира Путина не будет полноценных новогодних каникул, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», — отметил представитель Кремля.

По его словам, можно предположить, что какое-то свободное время Путин использует для занятий спортом. Песков напомнил, что президент играет в хоккей, плавает, «и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

В то же время пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что лидер страны «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду». Остальное, добавил Песков, «это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться».

Ранее в декабре представитель Кремля говорил, что Путин встретит Новый год в кругу семьи.

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января 2017-го включительно. Поскольку 1 января — это воскресенье, выходной день перенесен на 24 февраля, 7 января (Рождество) выпадает на субботу (перенесен на 8 мая).