Путин в новогоднем обращении отметил роль трудностей в сплочении нации

Трудности уходящего года сплотили российский народ и открыли резервы возможностей для движения вперед, заявил президент России Владимир Путин. В традиционном новогоднем обращении, которое вышло в эфир на Дальнем Востоке, он назвал 2016 год непростым, передает ТАСС.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — отметил глава государства. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — добавил он, поблагодарив всех россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

По словам Путина, всех россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее».

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Президент также напомнил о гражданах страны, которые не сидят за праздничным столом, поскольку «обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты». «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — подчеркнул российский лидер.

Сам глава государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет встречать Новый год дома с родными и близкими. Где именно Путин будет праздновать, представитель Кремля не уточнил.