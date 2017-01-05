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В Минске заявили об отсутствии согласия Москвы по тарифам на транзит нефти

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Нефтепровод Унеча-Полоцк, по которому идет транзит российской нефти в Европу
Нефтепровод Унеча-Полоцк, по которому идет транзит российской нефти в Европу

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии заявило, что договоренность с ФАС России по поводу повышения тарифов на транзит нефти в этом году не была достигнута. Пояснения по этому поводу предоставили в ведомстве агентству БЕЛТА.

В такой ситуации белорусский уполномоченный орган в одностороннем порядке утверждает размер тарифов на транспортировку нефти.

«При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок тарифа на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03», — уточняет БЕЛТА.

МАРТ приняло постановление от 30 декабря 2016 года №48 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь», согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги «Полоцктранснефть Дружба» проиндексированы на 11,76 процента, на услуги «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7 процента. Причем между «Транснефтью» и первой упомянутой компанией была достигнута договоренность по размеру индексации, а между «Транснефтью» и второй — нет. Новые тарифы будут применяться с 1 февраля до 31 марта.

В прошлом году Белоруссия уже хотела повысить тарифы на транзит российской нефти. Они должны были вырасти на 50 процентов в октябре. Однако Минск отказался от этих планов вскоре после принятия соответствующего постановления МАРТ. Затем Минск хотел увеличить тариф на 20,5 процента, по этому поводу велись переговоры. В конце декабря советник президента «Транснефти» Игорь Демин говорил, что «Транснефть» считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8 процента, а «Полоцктранснефть Дружба» — на 11,76 процента.

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