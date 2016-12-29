Белоруссия понадеялась на решение нефтегазового спора с Россией в новом году

Белоруссия рассчитывает найти компромиссное решение по нефтегазовому спору с Россией не позднее первого квартала 2017 года. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил зампред правительства Белоруссии Владимир Семашко, передает РИА Новости.

«Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года», — приводит агентство его слова.

Он напомнил, что «в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации».

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8 декабря вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что Москва ждет от Белоруссии погашения долга за газ, который поставлялся в 2016 году.

29 ноября замминистра энергетики России Кирилл Молодцов отмечал, что Россия и Белоруссия стремятся урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря.

В сентябре Россия и Белоруссия в очередной раз не смогли договориться о цене на газ. Разногласия возникли в начале года. Тогда премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена для Белоруссии).