Лукашенко поведал о способности жить без российской нефти

Ради независимости Белоруссия может обойтись без российской нефти, хоть это и будет трудно. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

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«Без российской нефти мы обойдемся, будет трудно, но свобода и независимость — это очень рентабельно. Это не оценивается никакими деньгами и числами», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, если на одной чаше весов будет независимость, а на другой — американская или азербайджанская нефть, «мы найдем выход». При этом внешняя политика Белоруссии останется многовекторной. «Мы должны дружить со всеми соседями, нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Это наши соседи. Это от Господа», — указал Лукашенко.

Ранее 3 февраля глава республики заявил, что Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за падения стоимости нефти.

В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор. В ответ Лукашенко поручил правительству республики заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.