Белорусов призвали забыть слово «льготы»

Экономике Белоруссии пора забыть о льготах. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Rambler News Service.

«Пора забывать об этих терминах: "льготы", "бесплатный", еще чего-то. Еще раз подчеркиваю — мы живем в рыночной экономике», — сказал Лукашенко.

По его словам, этого хотят во Всемирной торговой организации (ВТО). «Вы знаете, как относятся в ВТО к льготам? Льготировать будем только то, что завтра даст результат», — подчеркнул президент.

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Он сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) не настаивает на приватизации белорусских государственных предприятий в рамках переговоров о возможном участии в кредитовании экономики страны. «Они не говорят порезать на куски, раздать и продать. Если я начну продавать предприятия, то каждый из вас скажет, кто их купит. А я в истории останусь, как было в соседних государствах, с "прихватизацией". Теперь в России говорят, что не получилось», — сказал Лукашенко, назвав главу миссии МВФ в Белоруссии Питера Долмана хорошим мужиком и хорошим человеком.

По словам Лукашенко, сам он «плохой экономист, так как видит судьбы людей». «Экономика — вещь жестокая, развивается по объективным законам, но есть судьбы людей», — отметил он.

19 января в Минсельхозе Белоруссии сообщили, что в 2017 году республика намерена сохранить объем поставок продуктов на российский рынок на уровне прошлых лет. Россия занимает самую большую долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия — 94,5 процента, за 11 месяцев 2016 года поставлено продукции на 1,95 миллиарда долларов.