Минск заявил о праве на дешевый российский газ

Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за падения стоимости нефти. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам главы государства, справедливая цена — 83 доллара за тысячу кубометров. Он также заявил, что в 2016 году Минск платил 107 долларов.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что 4 февраля переговоры между Россией и Белоруссией по газовому спору продолжатся. Зампред правительства республики Владимир Семашко получил соответствующее распоряжение.

Президент добавил, что Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок российской нефти.

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28 января зампред правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов.

Вице-премьер также подчеркивал, что Москва настаивает на оплате долга за уже поставленное топливо. «Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — отметил он.

9 января сообщалось, что Москва намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор.