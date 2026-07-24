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11:04, 24 июля 2026Путешествия

Сотрудница отеля в России получила отказ в отгуле и в обиде перевела деньги гостей себе

Сотрудница отеля в Сочи получила отказ в отгуле и перевела 124 тысячи рублей из кассы себе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница отеля в России получила отказ в отгуле и в обиде перевела деньги гостей из кассы себе на счет. Об этом пишет телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

Так, после отказа в отгуле администратор отеля Сочи, 34-летняя москвичка, в качестве мести сначала забрала рабочий телефон стоимостью 40 тысяч рублей. После этого она перенаправила все оплаты от постояльцев на свой счет. Сумма ущерба составила 124 тысячи рублей.

Полиции удалось задержать злоумышленницу в Туапсинском районе и доставить обратно в Сочи. Сообщается, что все украденные деньги женщина успела потратить, похищенный телефон удалось изъять.

Ранее сотрудница отеля на острове Европы тайно проникла в номер гостя и украла его вещи. Ущерб составил около 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей).

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