Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 17 июня 2026Путешествия

Сотрудница отеля на острове Европы тайно проникла в номер гостя и украла его вещи

VozDeL: Сотрудница отеля на Гран-Канарии украла вещи постояльца на 1,2 млн рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Harry Laub / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Сотрудница отеля, расположенного на популярном острове Европы, систематически обворовывала постояльцев, используя ключ-карту бывшего работника. Об этом сообщило издание La Voz de Lanzarote (VozDeL).

Расследование на курорте Лас-Пальмаса на Гран-Канарии, Испания, началось после заявления туриста, у которого из сейфа в гостиничном номере украли ювелирные изделия стоимостью около 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). Гражданская гвардия установила, что работница отеля воспользовалась якобы утерянной картой доступа коллеги и тайно проникла в комнату гостя, чтобы похитить его вещи.

Материалы по теме:
«Эти ощущения не описать словами». Россияне полюбили отели-тюрьмы. Кого это привлекает и сколько готовы платить за ночь на нарах?
«Эти ощущения не описать словами». Россияне полюбили отели-тюрьмы. Кого это привлекает и сколько готовы платить за ночь на нарах?
12 июня 2026
Россиянка выпила вино на популярном курорте, и ее мозг умер. Что известно об этом и других случаях отравления туристов?
Россиянка выпила вино на популярном курорте, и ее мозг умер. Что известно об этом и других случаях отравления туристов?
16 июня 2026

В ходе обыска женщина заметно нервничала и старалась спрятать кошелек, в котором офицеры нашли чужую ключ-карту. Подозреваемую арестовали. Следствие установило, что она виновна еще в трех ограблениях, случившихся в том же гостиничном заведении. Уточняется, что задержанная имела несколько судимостей за кражи.

Ранее мужчина притворился работником отеля и надругался над тремя туристками в Испании. Подозреваемым оказался 32-летний тунисец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

    Раскрыт заработок Шурыгиной под домашним арестом

    Начальник охраны Ельцина резко высказался о его участии в выборах 1996 года

    Богачам предложили неожиданное дополнение для яхт за миллионы рублей

    Россиянам посоветовали не мыть некоторые продукты перед готовкой

    Замминистра культуры России попала в базу «Миротворца»

    Трамп вновь высказался о планах возобновить санкции против российской нефти

    Климатолог допустил исчезновение Москвы-реки

    Трамп отказался позировать для фото лидеров G7

    Трамп мог погибнуть на турнире UFC в честь своего 80-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok