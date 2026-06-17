Сотрудница отеля на острове Европы тайно проникла в номер гостя и украла его вещи

VozDeL: Сотрудница отеля на Гран-Канарии украла вещи постояльца на 1,2 млн рублей

Сотрудница отеля, расположенного на популярном острове Европы, систематически обворовывала постояльцев, используя ключ-карту бывшего работника. Об этом сообщило издание La Voz de Lanzarote (VozDeL).

Расследование на курорте Лас-Пальмаса на Гран-Канарии, Испания, началось после заявления туриста, у которого из сейфа в гостиничном номере украли ювелирные изделия стоимостью около 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). Гражданская гвардия установила, что работница отеля воспользовалась якобы утерянной картой доступа коллеги и тайно проникла в комнату гостя, чтобы похитить его вещи.

В ходе обыска женщина заметно нервничала и старалась спрятать кошелек, в котором офицеры нашли чужую ключ-карту. Подозреваемую арестовали. Следствие установило, что она виновна еще в трех ограблениях, случившихся в том же гостиничном заведении. Уточняется, что задержанная имела несколько судимостей за кражи.

Ранее мужчина притворился работником отеля и надругался над тремя туристками в Испании. Подозреваемым оказался 32-летний тунисец.