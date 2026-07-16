Спасшего раненых российских бойцов пенсионера вывезли из Константиновки

RT помог спасшему военных жителю Константиновки найти брата в Курской области

Издание RT помогло 76-летнему жителю Константиновки Анатолию Клиндухову, спасшему двух раненых российских военнослужащих, найти брата в Курской области. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Клиндухова, он больше не вернется на Украину. Сейчас же он находится в Горловке, где лечится после ранения.

«Я вывел двух российских солдат 300-х (раненых. — прим. «Ленты.ру») и 200-го (павшего. — прим. «Ленты.ру») похоронил в Константиновке. А потом нас вывели военные в Горловку», — объяснил он.

Ранее Клиндухов рассказал, как прятал в подвале двух раненых российских военных от украинских дронов и как его соседки находили для бойцов еду и воду.