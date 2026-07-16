Часть россиян предупредили о мощных ливнях с грозами

Синоптик Тишковец: Мощные ливни обрушатся на Среднее Поволжье и Тюменскую область

Мощные ливни обрушатся на Среднее Поволжье, Урал и Тюменскую область 16 июля. О неблагоприятной погоде часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, под влиянием тыловой части циклона с центром над Средним Уралом в регионе ожидаются мощнейшие ливни, местами с грозами. «Мощные ливни будут поливать на юге Тюменской области, а также на берегах Средней Волги, куда провалится холодный атмосферный фронт. Солнечно и сухо будет только на Северо-Западе и Русском Севере, куда заглянет гребень антициклона», — поделился информацией он.

На севере страны, продолжил Тишковец, прогнозируется аномально прохладная погода с температурой на несколько градусов ниже климатической нормы. Так, днем на Русском Севере столбики термометров покажут плюс 12-17 градусов, а на Крайнем Севере — плюс 6-11 градусов, добавил он.

Ранее стало известно, что в Перми за сутки выпала месячная норма осадков.