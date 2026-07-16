Девяти регионам России списали часть многомиллиардных долгов

Еще девяти регионам России списали две трети задолженности по бюджетным кредитам почти на 8,4 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Речь идет об Алтае, Башкирии, Чечне, а кроме того, об Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях.
Подчеркивается, что объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
Как заявил глава правительства, освободившиеся ресурсы эти регионы смогут потратить на то, чтобы сформировать привлекательные условия для бизнеса и создать комфортную среду для жизни граждан.
Отмечается, что в 2026 году долги списали уже 71 региону, на сумму, превышающую 285,7 миллиарда рублей.
В начале июля уже сообщалось о том, что правительство России списало некоторым регионам часть задолженности по бюджетным кредитам на 16,7 миллиарда рублей. Эта мера тогда затронула 17 регионов. В список вошли Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Рязанская и Свердловская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.